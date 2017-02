Feira de Santana: vereador Roberto Tourinho defende regulação da gratuidade no serviço de transporte público municipal

Discursando na tribuna da Câmara Municipal de Feira de Santana, na manhã desta quarta-feira (22/02/2017), o vereador Roberto Tourinho (PV) tratou da gratuidade no transporte coletivo urbano de Feira de Santana. Conforme o edil, durante muitos anos, em Feira de Santana, as gratuidades não eram concedidas com uma responsabilidade maior, o que fazia com que um grande número de pessoas tivessem o benefício. Segundo Tourinho, isso acabava impactando no valor da passagem dos usuários do transporte. “Não existe almoço de graça. Quando um tem gratuidade, alguém está pagando por ele”, arrematou.

O edil lembrou ainda uma lei do ano de 2002, de autoria do então vereador Humberto Cedraz. Quando aprovada a lei findou com muitas dessas gratuidades e a partir de então o Governo só concede o auxílio para quem está especificado na lei. “Só que os portadores de necessidades especiais vêm sendo penalizados e precisam recorrer à Justiça para garantir esse direito. Sou radicalmente contrário a farra da passagem gratuita porque sei que alguém paga por ela, mas não podemos concordar com o prejuízo dos portadores”, argumentou.

Tourinho disse que fará sugestões para mudanças na lei e pediu o apoio dos colegas. “ Já se passaram 15 anos e todos os anos vemos as dificuldades de pais e mães de deficientes buscando o apoio do Judiciário. Vamos corrigir esse grave erro”, pediu.