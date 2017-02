Feira de Santana: vereador José Carneiro faz críticas e cobranças a ViaBahia

O vereador José Carneiro (PSDB), no uso da tribuna, na sessão ordinária desta quarte-feira (22/02/2017), na Câmara de Vereadores, afirmou ter prestado atenção no discurso do colega Marcos Lima (PRP), quando falou sobre as mazelas da ViaBahia Concessionária de Rodovias S/A no Estado, reclamando da falta de proteção e iluminação em alguns trechos das BRs 324 e 116 e corroborou com a sua opinião.

De acordo com Carneiro, a concessionária já aumentou este ano o valor do pedágio, mas não cumpriu ainda com nenhum compromisso firmado no edital de licitação a qual eles ganharam.

“A ViaBahia está achando que Feira de Santana é a casa de ‘Mãe Chica’ ? Interditando a entrada de diversos segmentos comerciais da cidade, como a faculdade UNEF, o supermercado Atacadão e da concessionária Honda Imperial, e mesmo assim estamos vendo que posições não estão sendo adotadas. Eu, como líder do Governo, já levei ao conhecimento do prefeito José Ronaldo de Carvalho a nossa insatisfação e a da população de Feira de Santana”, criticou.

Coincidentemente, destacou o vereador, ao falar sobre o assunto com o prefeito, ele estava na cidade de Brasília fazendo uma visita ao Dnit a convite do órgão.

Carneiro salientou também que o direito sagrado e constitucional de ir e vir do cidadão não pode ser cerceado. “Isso sem uma autorização, no meu ponto de vista, do comando de Feira de Santana. Portanto, quero confiar plenamente na competência do prefeito no sentido de fazer com que se resolva esse problema com certa urgência”, completou.

Ambulâncias com UTI’s

O vereador ainda abordou o fato de que duas ambulâncias com UTI’s que estavam na BR-324, entre as cidades de Amélia Rodrigues e Simões Filho, foram encontradas estacionadas na cidade de Vitória da Conquista, no sul do Estado. Segundo Carneiro, essa foi uma denúncia do deputado Targino Machado. “Até quando vamos permitir que a Via Bahia trate dessa forma as pessoas que pagam caro para trafegar nas rodovias sob sua responsabilidade? Chega! Está na hora de tomarmos posições e, se necessário, fazer audiências públicas, sessões especiais para discutir essa questão da Via Bahia em nosso Estado”, finalizou.