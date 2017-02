Feira de Santana: vereador Edvaldo Lima cobra limpeza e pavimentação asfáltica das ruas do CIS

Na manhã desta quarta-feira (22/02/2017), o vereador Edvaldo Lima (PP) ocupou a tribuna da Câmara Municipal de Feira de Santana para cobrar novamente a limpeza e a pavimentação asfáltica de todas as ruas do Centro Industrial do Subaé (CIS).

O pepista disse que já encaminhou duas indicações ao poder público municipal com esta finalidade, uma em 26 de novembro de 2013 e outra em 09 de novembro de 2015, mas até o momento, segundo ele, nenhuma providência foi tomada.

Ele informou que, além da falta de limpeza, as vias do CIS estão em péssimas condições, o que dificulta a vinda de novas empresas para o local e, consequentemente, a geração de empregos e renda para a cidade de Feira de Santana. Edvaldo Lima também chamou atenção dos Governos Estadual e Federal para que possam ajudar na resolução desses problemas.