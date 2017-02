Feira de Santana: superintendente diz que Sudene apoia iniciativas sustentáveis

Uma das missões da Sudene, afirmou o superintendente Marcelo Neves, é apoiar iniciativas que visem o desenvolvimento sustentável. Ele foi um dos palestrantes do I Fórum Internacional de Desenvolvimento Sustentável: Feira – Cidade Solar, realizado na manhã desta terça-feira, 14, no Teatro da CDL de Feira de Santana.

O tema da sua palestra foi: “Sudene e o desenvolvimento sustentável”. O superintendente afirmou que todas as empresas do setor de energia renovável, localizadas no Nordeste, tem a participação da instituição que dirige. “Esse é um setor que a Sudene tem que abraçar e que passou ao lado da crise”.

A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro.

Ele ainda disse não ter dúvidas que Feira de Santana, devido a sua localização geográfica, que considera estratégica, será uma referência para o setor e que vai atrair a cadeia da energia renovável.

Marcelo Neves apresentou um breve histórico da Sudene, criada no governo de Juscelino Kubitschek, em 1959 e que teve o economista Celso Furtado como um dos seus idealizadores. Dos 1991 municípios que estão na sua área de abrangência, 1135 estão localizados no semiárido. “Todos com os piores indicadores”.