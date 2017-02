Feira de Santana: prefeito José Ronaldo participa, em Brasília, de cerimônia que anuncia aumento dos recursos para a merenda escolar

A convite do ministro da Educação, Mendonça Filho, o prefeito José Ronaldo participa nesta quarta-feira (08/02/2017), da cerimônia de anúncio sobre recursos para a merenda escolar, no Palácio do Planalto, em Brasília, evento que vai contar com a presença do presidente da República, Michel Temer.

O presidente deverá informar, na oportunidade, o aumento no repasse de recursos para a merenda escolar em todo o país. Esse é um pleito defendido há alguns anos pelo chefe do Executivo feirense.

“Participo com muita honra desta solenidade. O aumento no repasse de verbas federais para os municípios é algo prioritário e que defendo há vários anos. O ministro Mendonça Filho adota uma medida que seguramente vai repercutir de forma positiva nessa luta que o país empreende pela melhoria de nossa educação”, diz Ronaldo.

A Educação é uma das prioridades no orçamento municipal. Os valores percentuais ultrapassam o teto mínimo estabelecido pela legislação, que é de 25% – em Feira de Santana o investimento fica em torno de 28%.