Feira de Santana: prefeito José Ronaldo participa de entrega de certificados no SENAI

O prefeito José Ronaldo de Carvalho participou, na manhã desta quinta-feira, 23, no Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (SENAI), da entrega de certificados a alunas do curso “Confeccionador de Lingeri, Moda Praia”.

A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, a Caixa Econômica Federal e o SENAI, tendo como objetivo a formação de mão-de-obra qualificada, permitindo que as pessoas beneficiadas passem a ter uma melhor condição de vida.

O secretário de Desenvolvimento Social, Ildes Ferreira, lembrou que este curso foi voltado para mulheres que habitam em conjuntos do Programa Minha Casa, Minha Vida: “ O curso é programado pela Secretaria, executado por técnicos do SENAI e financiado pela Caixa Econômica, pois é muito importante para a economia da região”, disse Ildes.

Empreendedorismo

O diretor regional da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Antônio Luís Sampaio Gomes, ressaltou que a iniciativa traz perspectivas de emprego, “neste momento de crise econômica, que aponta que o caminho é o empreendedorismo”.

Ao parabenizar as alunas recém-formadas, o prefeito José Ronaldo, classificando a parceria de “proveitosa”, destacou a importância dos técnicos e professores do SENAI na formação de novos profissionais para o mercado de trabalho, “ pois o SENAI é uma das mais importantes escolas do país”, concluiu.