Feira de Santana: prefeito José Ronaldo autoriza a pavimentação de sete ruas no Bairro Conceição II

Atendendo a reivindicações dos moradores, lideranças políticas e comunitárias do bairro Conceição II, o prefeito José Ronaldo de Carvalho autorizou, na manhã desta segunda-feira, (13/02/2017), os serviços de pavimentação de sete importantes ruas que dão acesso e circundam o conjunto Residencial Jardim das Oliveiras.

Os moradores da comunidade, que aplaudiram a medida por considerarem que seus imóveis serão mais valorizados, solicitaram a inclusão da rua Capela. Inicialmente, o pacote de obras só previa as ruas Capim Grosso, Capitão Leão, Capitão Eneias, Capão Azul e Mendes Sá.

Acompanhado do diretor do Departamento de Engenharia da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Feira de Santana, José Braga Neto, e do secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Edson Felloni Borges, José Ronaldo observou que, por ser um dos maiores bairros de Feira de Santana e concentrar uma grande densidade demográfica, “a Conceição está sempre exigindo novas demandas, novos serviços públicos”.

O prefeito, que ainda autorizou a implantação de dois postes de iluminação para proporcionar mais segurança aos moradores das ruas Capim Grosso e Capela, afirmou que as obras, cujos recursos da ordem de R$ 300 mil são oriundos de emenda parlamentar, serão inauguradas em março, juntamente com a Escola Municipal Professora Emiliana Souza Oliveira.