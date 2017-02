Feira de Santana: prefeito José Ronaldo anuncia pavimentação de ruas do Bairro Parque Lagoa do Subaé

Localizado no entorno do Centro Industrial, o Parque da Lagoa do Subaé está prestes a receber mais investimento na sua malha viária, com vistas a melhorar as condições objetivas de mobilidade urbana do bairro, a exemplo da pavimentação da Avenida Perimetral, recentemente entregue à população pelo Prefeitura de Feira de Santana.

O prefeito José Ronaldo de Carvalho, que agendou para o mês de março a entrega da nova Escola Luciano Ribeiro e um Posto de Saúde da Família (PSF), também autorizou a Secretaria de Serviços Urbanos a proceder a pavimentação de várias ruas do Parque Lagoa do Subaé. De acordo com o prefeito “estas artérias serão inauguradas ainda este ano”.

Histórico

O bairro herdou o nome do rio Subaé, que originariamente nasce no seu território e foi declarado como Área de Preservação Ambiental (APA), através de legislação ambiental do município nº 1.612/92 e da Resolução 357/05 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONEMA).