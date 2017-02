Feira de Santana: pessoas com deficiência do George Américo serão contemplados com Projeto de Acolhimento Qualificado

Pessoas com deficiência que residem no bairro Gerge Américo e adjacências receberão em suas residências a visita de profissionais de saúde e assistentes sociais sempre as quartas-feiras. A iniciativa faz parte do Projeto de Acolhimento Qualificado, realizado através da parceria entre a ONG Crescer Cidadão e a Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana.

A assistente social do Projeto, Danusa Diniz, explica que a iniciativa visa oportunizar essas pessoas ao atendimento domiciliar de saúde, orientar, e fazer encaminhamento das necessidades de acordo com o que é apresentado.

A enfermeira da Unidade de Saúde do Bairro, Priscila Oliveira, afirma que o projeto ajudará os pacientes a terem êxito em suas demandas. “Sem contar que além de terem um encaminhamento direcionad,o eles terão atendimento personalizado com o intuito de atender todas as necessidades”.

O público alvo da ONG é formado por: crianças, adolescentes adultos e idosos que possuem alguma deficiência física e intelectual.