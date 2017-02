Feira de Santana: passeio central da Avenida Getúlio Vargas garante mais acessibilidade

As obras de construção do passeio central no canteiro da avenida Getúlio Vargas, em Feira de Satnana, entram em fase de conclusão e já estão dando mais conforto e segurança para os pedestres percorrerem pela artéria à sombra das copas das árvores frondosas. A iniciativa faz parte do processo de urbanismo do trajeto por onde passarão os ônibus com a implantação do BRT nesta cidade.

Além dos passeios nos dois lados do limite do canteiro central margeando as pistas de rolagem, agora o Governo Municipal também está concluindo a construção da pavimentação com piso sextavado de alta resistência, ao centro do canteiro. Assim, a avenida passa a oferecer condições de receber mais pessoas praticando cooper ou fazendo caminhadas.

A colocação do passeio, seguindo o curso da avenida, faz parte da nova urbanização do canteiro, que também está recebendo irrigação para garantir a manutenção do jardim sempre verde. Assim tornar as caminhadas mais agradáveis, em meio à natureza.

A nova calçada já está em fase de conclusão. Nesta etapa a empresa de construção civil responsável pela execução das obras está instalando as rapas de acessibilidade, para garantir também a inclusão de cadeirantes e pessoas com dificuldades na locomoção.