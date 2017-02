Feira de Santana: missa de encerramento da Festa de Nossa Senhora dos Humildes atraiu centenas de fieis

A Festa em Louvor a Nossa Senhora dos Humildes, um dos mais tradicionais eventos religiosos do município de Feira de Santana, foi encerrada neste domingo, (19/02/2017), com missa solene na Igreja Matriz de Humildes. A celebração foi conduzida pelo pároco local, Cristiano Fechine, e contou também com pregação do frei Mário Sérgio.

O novenário foi iniciado no dia 10. A festa deste ano teve como tema: “Missionário como a mãe de Jesus”. “É um momento importante para lembrarmos o verdadeiro propósito do cristão, que é ser um missionário da palavra de Deus”, declarou o Frei Mário Sérgio.

O prefeito José Ronaldo de Carvalho acompanhou a missa de encerramento, que também contou com as presenças dos deputados estaduais Carlos Geilson e Targino Machado, do vereador Zé Curuca, e do suplente de deputado, José Francisco Pinto, o Zé Chico.

Lavagem da Lenha

Dentro da programação dos Festejos de Louvor a Nossa Senhora dos Humildes, foi realizada na última quinta-feira, 16, a tradicional Lavagem da Lenha, com desfile de carroças personalizadas que percorreram as principais ruas do distrito. A animação ficou por conta da popular Bandinha de Cachoeira.

História e Tradição

A festividade é realizada há mais de 200 anos. A imagem de Nossa Senhora dos Humildes está diretamente ligada a história do distrito. Uma das versões sobre o surgimento da localidade afirma que o povoado inicial surgiu a partir do aparecimento de uma imagem de Nossa Senhora de Humildes em um ponto do rio Subaé. Na época a igreja chegou a ser construída duas vezes, mas a estrutura sempre acabava caindo. Só depois de construída de frente para o rio é que ela ficou de pé e recebeu o nome de Igreja Nossa Senhora dos Humildes.

A segunda versão é a que fala que a vila surgiu há mais de 200 anos, data do inicio de século XVIII, e foi originada a partir da construção de uma capela pelo proprietário da Gameleira, Romão Gramacho Falcão, que era bandeirante e devoto de Nossa Senhora dos Humildes. Mais tarde ele teria feito a doação das terras onde hoje se encontra o distrito de Humildes.