Feira de Santana: Matinha já vive clima da festa que comemora a criação do distrito

Mais novo distrito de Feira de Santana, a Matinha comemora, neste final de semana, nove anos de criação, marcados pelo progresso impulsionado por obras públicas municipais. Durante dois dias, sábado (04/02/2017), e domingo, 5, todos os caminhos levarão á sede da comunidade, onde serão apresentados shows de Os Clones e Viola de Doze.

Além das duas principais atrações, sendo uma por noite, a festa marcando a ascensão do povoado de Matinha a distrito, também serão apresentados shows Ki Xote É Esse, Quixabeira da Matinha, Roda Vaquejada, Kelly Macedo, Arrocha o Laço e Estrela Cadente. São atrações que misturam os ritmos e ainda promovem o resgate da cultura de raíz.

Para a comunidade, a festa marca a chegada do progresso e a expectativa de mais investimentos desde a criação do distrito, que antes fazia parte do distrito de Maria Quitéria. “Só temos o que comemorar desde a criação do distrito, que hoje consideramos um bairro porque aqui encontramos tudo. As ruas estão pavimentadas, iluminação pública, campo de futebol bem estruturado, unidade de saúde, escolas públicas e correios. Tudo veio depois da criação do distrito”, frisou o auxiliar de depósito Jean Santana, residente no povoado de Candeal II.

A mesma satisfação é de Elizângela Paula Santos. “Aqui estamos no paraíso e vamos participar da festa para comemorar todas estas melhorias. Esperamos muita gente durante as comemorações, para que as pessoas possam conhecer esta comunidade e com isso chegar mais desenvolvimento”, frisou.