Feira de Santana: exposição comemorou 45 anos de fundação da Earte

Aconteceu entre os dias 10 a 19 de fevereiro de 2017 no Boulevard Shopping, na ala de expansão, uma exposição contando parte da história da Earte, que completa 45 anos de fundação neste ano de 2017.

O sonho de Ângela Oliveira tornou-se realidade, e a Earte é hoje uma importante referência para Feira de Santana, um exemplo de sucesso e vitalidade, superando os obstáculos que a vida nos impõe, sendo o principal deles a perda precoce da sua fundadora ocorrida em outubro e 1983.

Mas o sonho de Ângela continuou, e estamos em 2017 com a Earte influenciando positivamente várias gerações de feirenses, que se reconhecem e se encantam com esta exposição realizada no Boulevard Shopping.

Impossível contar a história da cultura em Feira de Santana sem reconhecer a importância que a Earte representou ao ser fundada em 1972, uma época em que não tínhamos, sequer, uma escola de nível superior na cidade. A UEFS viria a ser fundada em 1976.

A Earte ocupou um importante espaço, promoveu a cultura, introduziu conceitos novos, promoveu o intercâmbio de idéias, enfim, realizou sua pretensão de ser um Centro Artístico e Cultural.

Parabéns a Ângela Oliveira pelo seu sonho e visão de futuro, e à família Earte, Luiz Augusto, Manuella, Ivoilma, Elisa, Bruno, Wiliane, Magna, Milena, Carlos, Leda, Thais e Val, que fazem deste sonho uma realidade em 2017, 45 anos depois, com muita garra e com muita alegria, pois, “A Vida é um Espetáculo”.