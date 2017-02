Feira de Santana está entrando na era da eco-nomia, diz Eduardo Athayde, diretor da World Watch Instituite

Feira de Santana é uma cidade solar que está entrando na era da “eco-nomia”. A afirmação é do diretor do World Watch Instituite – WWI Brasil, Eduardo Athayde, durante sua palestra o I Fórum Internacional de Desenvolvimento Sustentável: Feira – Cidade Solar, realizado na manhã desta terça-feira, (14/02/2017), no Teatro da CDL.

Disse que a eco-nomia inova, preserva, usa e democratiza a informação, além de descarbonizar a economia – torna-la mais limpa. Eduardo Athayde é diretor da WWI há 20 anos, instituição voltada à pesquisa. Para ele, o evento realizado em Feira é um marco regulatório para o setor, em termos regionais.

Na sua palestra, que teve como tema “Modelos de cidades de energias renováveis”, mostrou iniciativas modernas, como coberturas de casas, carros, tintas e estradas solares e cidades na Europa onde as placas fotovoltaicas, que transformam energia solar em elétrica, praticamente passaram a fazer parte da paisagem.

“O sol é a maior fonte de energia renovável”, afirmou o representante da WWI. E sol o semiárido tem em abundância durante praticamente todo o ano. “O que se precisa é sair e da casca do ovo e ganhar o mundo”. Para ele, Feira de Santana precisa traças planos e metas: “onde, como e quando se quer chegar”.