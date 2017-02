Feira de Santana: Coletivo ‘O Beco é Nosso’ promove ‘Beco Carnaval’

Dando continuidade ás atividades do ano de 2017 o Coletivo ‘O Beco é Nosso’ promove o evento ‘Beco Carnaval’ neste domingo, 19 de fevereiro de 2017, a partir das 9 horas no Beco da Energia, no centro de Feira de Santana.

As atrações musicais são a cantora Kareen Mendes, o cantor Djalma Ferreira, e o Grupo Os Karetas”. As atrações visuais e plásticas ficam por conta da oficina de máscaras que será ministrada pelo artista Neto Souza, e a intervenção artística será com o artista Siddhartha Gautama. Vale lembrar que todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

As atividades do movimento “O Beco é Nosso” tem realização do “Coletivo do Beco” e acontece de maneira colaborativa, ou seja, os artistas não estão recebendo qualquer tipo de recurso financeiro para se apresentarem, o motivo é a falta de recursos do movimento “O Beco é Nosso!”, mas, mesmo assim a festa acontecerá por esforço de cada envolvido e compromisso desses artistas em manter a tradição e fazer a manutenção da cultura no espaço do Beco da Energia.

Contamos também com apoios de colaboradores da sociedade civil e de órgãos públicos locais tais como: SECEL – Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, Cerveja Proibida, Terra de Lucas, TDL – Assessoria, Blog da Feira, SOL4R, Don Gutho, Princesa Fm 96,9, SESP – Secretaria de Serviços Públicos e Polícia Militar da Bahia.