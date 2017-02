Feira de Santana: Chá de Conversa e Som debate Axé Music

Nesta quinta-feira (16/02/2017), a partir das 19h30, uma das mais importantes ações culturais realizadas em Feira de Santana nos últimos anos será retomada e em grande estilo. O projeto Chá de Conversa e Som vai tratar do tema “Axé Music – Mais de 30 anos depois”.

O convidado desta edição do projeto será o multi-instrumentista, cantor e compositor Marcíonilio Prado, que na década de 80 comandou a Banda Eva e se destacou como um dos principais nomes da música baiana.

Durante a edição que marca o retorno do Chá, Marcionílio vai autografar o mais novo trabalho produzido por ele, o álbum “Formas e Forma”, que reafirma a versatilidade e a capacidade do artista em dialogar com diversas tendências e gêneros musicais, indo muito além do Axé.

A 17ª edição do Chá de Conversa e Som será realizada no espaço Malungo Centro de Capoeira Angola, que é dirigido pelo mestre em capoeira e historiador Bel Pires, integrante do Coletivo Chá.

O Chá

O Chá de Conversa e Som é um evento da sociedade civil, de acesso gratuito e classificação livre e fundamenta-se em encontros temáticos para “bate-papos” que girem em torno da cultura feirense, territorial e estadual.

A proposta, idealizada em 2012 pelo artista plástico e percussionista Gabriel Ferreira, foi produzida em 16 oportunidades em variados espaços da Feira de Santana como o Centro de Cultura Amélio Amorim, Cidade da Cultura e Museu de Arte Contemporânea (Mac).

A atividade é organizada pelo Coletivo Chá, composto por Gabriel Ferreira, Bel Pires (Grupo de Pesquisa Populações Negras/Uneb e Malungo) e pelo radiojornalista e ativista cultural Elsimar Pondé.

Agenda

Quando: Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2016, às 19h30

Onde: Malungo Centro de Capoeira Angola – Rua Barra dos Bandeirantes, nº 854 – Cidade Nova. Seguindo pela Avenida Fraga Maia, no sentido Conjunto João Paulo, entra na primeira à direita, lateral do supermercado Armazém | Feira de Santana