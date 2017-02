Feira de Santana: cerca de sete mil estudantes feirenses revalidaram o Via Feira pela internet

Cerca de sete mil estudantes matriculados em escolas de Feira de Santana já fizeram os seus recadastramentos do cartão Via Feira pela internet, através do site: www.viafeira.com.br, clicando no link “recadastramento estudantil 2017”.

Depois, explica o diretor da Via Feira, Ricardo Lucena, ele deve escrever o número do protocolo atrás do comprovante de matrícula – carimbado e assinado pela direção da instituição, e entrega-lo em qualquer um dos terminais.

O cartão, emitido pela Via Feira, garante a meia-passagem aos estudantes de Feira de Santana. Outro ponto de entrega do comprovante é a sede da Via Feira, na Kalilândia. “Dentro de no prazo máximo cinco dias, a contar da data da entrega do comprovante, ele vai receber a confirmação da revalidação”, disse o diretor.

Existem cerca de 40 mil estudantes cadastrados no sistema. Ricardo Lucena disse que não há necessidade de troca do cartão para quem fizer o recadastramento. “Pela internet eles ganharão tempo”.

Mas quem vai fazer o cartão pela primeira vez deve se dirigir à sede da Via Feira, na rua Osvaldo Cruz, 165. Motivo: para oferecer segurança aos usuários, há a necessidade da biometria facial. A primeira via é gratuita.

O estudante deve apresentar os comprovantes de matrícula e de residência. O atendimento diário chega a 150 pessoas e começa às 7h e encerrado às 17h, ininterruptamente.