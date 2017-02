Feira de Santana: acervo do jornal Diário da Feira é doado ao Museu Casa do Sertão

O Museu Casa do Sertão da Universidade Estadual Feira de Santana (Uefs) recebeu nessa terça-feira (31/01/2017) a doação de parte do acervo do jornal Diário da Feira, que circulou em Feira de Santana entre os anos de 1998 e 2002. O jornalista Wilson Mário Pinheiro, que atuou como diretor da publicação, esteve no museu, localizado no campus da Uefs, para realizar a doação. Os jornais doados em encadernações abrangem o período entre 1998 e 2000, com circulação diária.

“Creio que é uma contribuição para estudantes e pesquisadores interessados em conhecer a história da cidade naquele período”, afirmou Wilson Mário. Para ele, a doação do acervo é uma forma de preservar adequadamente o conteúdo do Diário da Feira.

O jornal começou a circular meses depois do fechamento do Feira Hoje, até então o mais importante jornal diário de Feira de Santana. Na época, os sites de notícias ainda não haviam se popularizado porque o acesso à internet ainda era restrito e os impressos não enfrentavam a concorrência da mídia digital.

A diretora do Museu Casa do Sertão, Cristiana Barbosa, informou que os jornais vão ser catalogados e passar por um período de quarentena antes da disponibilização para consulta na biblioteca Monsenhor Renato Galvão, que funciona nas dependências do próprio museu.