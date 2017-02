Fé e manifestações culturais marcam o Dia de Iemanjá em Salvador

Os rituais de fé e as tradicionais comemorações pelo Dia de Iemanjá atraíram, nesta quinta-feira (02/02/2017), milhares de baianos, turistas e devotos da rainha das águas para o bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Fiéis levaram presentes como forma de agradecimento pelas graças alcançadas em diferentes momentos da vida.

Aos 80 anos, dona Espedita Barreto chegou cedo ao local, depositou flores e alfazema aos pés da imagem da orixá, na Colônia de Pescadores. Emocionada, fez orações e pedidos. “Sempre peço paz, saúde e proteção para mim e minha família. Mas o mais importante aqui é agradecer. Agradeço com muita fé o fato de ter voltado a andar. Iemanjá, minha mãe, me curou de uma paralisia que estava desenvolvendo já adulta”, afirma a dona de casa

Quem foi ao bairro também pôde conferir símbolos da Bahia, como afoxé, capoeira e comidas típicas. Muita gente aproveitou para incrementar a renda do mês com a venda de flores e contas. Com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), a procissão-performance intitulada Lavagem também reforçou o clima de festejo. Cinquenta mulheres de diferentes idades, profissões e experiências de vida expressaram a fé em caminhada artística que partiu do Casarão Lalá, na Rua da Paciência até a beira do mar, onde presentearam Iemanjá com coroas de flores. A manifestação mistura fé e luta feminista.