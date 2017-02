Expo Segurança 2017 é atração do Shopping da Bahia

Quem visitar, no terceiro piso do Shopping da Bahia, a 1ª Edição da Expo Segurança 2017, aberta nesta quinta-feira (16/02/2017), vai conhecer as novidades tecnológicas da Secretaria da Segurança Pública (SSP) a serem empregadas pela polícia baiana neste Carnaval.

O público pode participar de simulações de cenas de crimes, conhecer um caminhão antibombas e todo aparato usado pelas forças de segurança ao longo do ano. Como os famosos CSIs, os peritos da Polícia Técnica dispõem de maletas para analisar cada vestígio encontrado nos locais do delito e, para conscientizar sobre a necessidade de preservação da cena do crime, o DPT montou duas simulações no espaço.

Integrantes das polícias Civil, Militar e Técnica e do Corpo de Bombeiros Militar estão à disposição para esclarecer dúvidas a respeito da atuação das unidades. “O trabalho policial sempre atrai muita gente”, enfatizou o diretor-adjunto da Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial (Siap), major PM Arnaldo Neto, ao lembrar que o tour pelos corredores onde ocorre a mostra é gratuito.

“Todo ano, promovemos este evento, com o objetivo de aproximar ainda mais a população da Segurança Pública, apresentando a rotina dos policiais e os investimentos empregados pela pasta para os grandes eventos”, ressaltou.

Na manhã desta quinta-feira (16/02/2017), o espaço ocupado pelo Corpo de Bombeiros foi muito visitado, em razão das palestras ministradas sobre animais perigosos e riscos elétricos, dentre outros temas, e do quadriciclo usado pela corporação nas praias de Salvador.