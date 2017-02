Ex-primeira-dama Marisa Letícia piora e volta ao coma induzido, revela Estadão

O estado de saúde da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva piorou ao longo desta quarta-feira (01/02/2017). Segundo médicos que a atendem, ‘as últimas duas horas foram dramáticas’ e o quadro é ‘gravíssimo’. A informação foi divulgada às 21 horas.

De acordo com médicos o cérebro de Marisa apresenta inchaço. Ao longo do dia ela teve diversas ocorrências de vasoespasmos, quando a artéria se fecha e impede o fluxo de sangue na região.

Na terça-feira, 31, os médicos haviam cortado os sedativos que deixavam a ex-primeira-dama em estado de coma induzido.

Mas, diante da piora do estado de saúde de Marisa a equipe do hospital Sírio-Libanês decidiu coloca-la novamente em coma induzido.

Desde o início da tarde, Marisa passou a sofrer aniscoria, quando as pupilas se dilatam, sintoma de falta de sangue no cérebro.

Marisa Letícia, de 66 anos, está internada no Sírio-Libanês desde terça-feira, 24 de janeiro, depois de sofrer um Acidente Vascular Cerebral.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no hospital ao lado de Marisa.

Boletim Médico – Marisa Letícia Lula da Silva

Publicado em 01/02/2017 14:50

A paciente Marisa Letícia Lula da Silva permanece internada na UTI do Hospital Sírio-Libanês em condição clínica estável. A paciente segue com monitorização neurológica intensiva, sem modificações no quadro clínico.

As equipes que a acompanham são:

Coordenação – Professor Dr. Roberto Kalil Filho

Neurologia Clínica – Professor Dr. Milberto Scaff

Neurocirurgia – Dr. Marcos Stávale

Neurorradiologia – Dr. José Guilherme Pereira Caldas

Dr. Antonio Antonietto , Diretor de Governança Clínica

Dr. Miguel Srougi, Diretor Clínico

*Com informações do Jornal Estadão.