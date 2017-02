Ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva têm morte cerebral declarada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho

O quadro clínico da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva é irreversível, segundo informou o cardiologista Roberto Kalil Filho, na noite desta quarta-feira (01/02/2017). Marisa Letícia não tem mais fluxo cerebral, está sedada e respira com ajuda de aparelhos, de acordo com o médico. Ela está internada na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, acompanhada de familiares, revela reportagem do jornal O Globo, realizada por Thiago Herdy e Tiago Dantas, publicada hoje (02), às 1:12 hora.

Segundo o cardiologista, três motivos levaram à piora do estado de saúde da ex-primeira-dama. A inflamação e o edema causados pelo AVC não regrediram, a pressão intracraniana aumentou e houve vasoespasmos (contrações de vasos sanguíneos) no cérebro. Durante a noite, ela passou por um exame para avaliar o fluxo sanguíneo no cérebro. Os resultados mostraram uma circulação mínima de sangue.

Conforme publicação da agência Sputnik, “Marisa Letícia permanece ligada aos aparelhos na UTI, e que não há mais possibilidade de reversão do quadro, informou a equipe médica do Sírio-Libanês, não há mais possibilidade de reversão do quadro”.