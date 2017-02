Ex-presidente Lula vence eleição em 2018 em todos os cenários, diz pesquisa

Segundo a 133ª Pesquisa CNT/MDA, realizada de 8 a 11 de fevereiro de 2017 e divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera em todos os cenários para a eleição presidencial de 2018.

Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 138 municípios de 25 Unidades Federativas, das cinco regiões, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

No primeiro turno, Lula lidera nos três cenários pesquisados. Se os adversários forem Marina Silva, Jair Bolsonaro, Aécio Neves, Ciro Gomes e Michel Temer, o petista teria 30,5% dos votos. Marina viria a seguir com 11,8%, seguida por Bolsonaro (11,3%), Aécio (10,1%), Ciro (5%) e Temer (3,7%). Brancos e nulos somam 16,3%, e os indecisos são 11,3%.

Com Alckmin no lugar de Aécio e Josué Alencar no de Temer, Lula viria com 31,6%, seguido por Marina (12,1%), Bolsonaro (11,7%), Alckmin (9,1%), Ciro (5,3%) e Josué (1%). Neste cenário, Brancos e nulos seriam 17,1%, e os indecisos, 11,9%.

Na última possibilidade testada, Lula seguiria na frente com 32,8%, Marina com 13,9%, Aécio com 12,1% e Bolsonaro com 12%. Os brancos e nulos são 18,6%, e os indecisos, 10,6%.

Na pesquisa espontânea, de novo deu Lula, com 16,6%. Bolsonaro (6,5%), Aécio (1,8%), Temer (1,1%), Dilma (0,9%), Alckmin (0,7%) e Ciro 0,4%.

No segundo turno, Lula bate o adversário em todos os cenários. Vence Aécio por 39,7% a 27,5%, Marina por 38,9% a 27,4% e Temer por 42,9% a 19%.

Favorito

“O presidente Lula ganha hoje em todos os cenários. Se as eleições fossem hoje, facilmente seria eleito como presidente da República. Há também um crescimento bastante significativo do Jair Bolsonaro, que mostra esse nicho de pessoas que pensam de forma diferente da média”, afirmou o presidente da CNT, Clésio de Andrade.

Na avaliação dele, também pesa a favor de Lula o fato de a pesquisa ter sido realizada após a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia. “Não tem dúvida. Estamos chegando à conclusão de que todos os aspectos pesaram. O passionalíssimo, a comoção e provavelmente alguma coisa de saudade dos bons tempos do Lula”, considerou.

Baixe

Pesquisa CNT/MDA realizada de 8 a 11 de fevereiro com avaliação do Governo Temer, eleições 2018, corrupção e internet