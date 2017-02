Ex-premier britânico Tony Blair lança campanha contra Brexit

Apesar de o país estar com quase todos os trâmites prontos para deixar a União Europeia (UE), o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair lançou uma campanha nesta sexta-feira (17/02/2017) contra o processo de saída do Reino Unido do bloco, o chamado Brexit. O ex-premiê pede para os britânicos “erguerem-se” contra a saída, que deve ser efetivamente realizada a partir do mês de março. As informações são da agência italiana Ansa.

“O povo votou sem ter conhecimento dos termos do Brexit. À medida que esses termos se tornam claros, é seu direito mudar de ideia. A nossa missão é persuadi-los a fazerem isso”, disse Blair. Ele afirmou que o desafio agora será agora evidenciar incessantemente os custos” da saída do Reino Unido da UE e criticou o governo da primeira-ministra Theresa May por não querer um hard Brexit, a saída rompendo todos os contratos com o bloco, mas um “Brexit a qualquer custo”, que seria prejudicial aos cidadãos.

No entanto, a decisão de Blair de lançar a campanha chega tarde. Na semana passada, a Câmara dos Comuns aprovou o texto de saída do governo para iniciar as negociações com a União Europeia. Agora, o documento será votado na próxima semana na Câmara dos Lordes. Porém, mesmo se houver alguma alteração, a palavra final é dos Comuns, que não tiveram dificuldades de ter maioria a favor do Brexit.

*Com informação da Agência Brasil.