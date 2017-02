Evento sobre ambiente web movimenta campus da FTC de Feira de Santana

Mesa redonda, palestras, jogos e até uma maratona de programação com direito a premiação e disputa de vídeo game. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, sábado passado (11/02/2017), em um só lugar, o Auditório Professora Terezinha Mamona, no campus da FTC Feira de Santana. O evento reuniu estudantes e profissionais da cidade e de municípios da região.

O PHPeetup foi realizado Grupo PHPBA, que desenvolve a linguagem de programação PHP da Bahia, em parceria com o Colegiado de cursos Sistemas da Informação da FTC. Sem fins lucrativos, o encontro teve o objetivo de fomentar as discussões em torno do ambiente web, fortalecendo a comunidade de software local. Foi o primeiro evento do gênero realizado na Bahia este ano.

Um dos pontos altos do encontro foi a Hackathon, ou maratona de programação – o termo resulta de uma combinação das palavras inglesas “hack” (programar de forma excepcional) e “marathon” (maratona) – que reuniu programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software.

“Foi um dia inteiro de aprendizado e desafios para nossos alunos”, avaliou a professora Liz da Mata, que participou do evento juntamente com um grupo da Educação Profissional do Colégio Estadual de Conceição do Jacuípe. Ao todo foram sete professores e 31 alunos dos cursos Técnico em Informática e Técnico em Manutenção e Suporte.

O coordenador do curso, professor Fabrício Oliveira Sistemas da Informação também comemorou o sucesso da iniciativa, que serviu ainda para arrecadar alimentos, que serão destinados a uma instituição de assistência social. Ele ressaltou a possibilidade dos participantes conhecerem outros profissionais da área e fazerem networking, ampliando sua rede de contatos.