Eunápolis: cerimônia muda nome do Colégio Estadual Monte Pascoal para Professor Jairo Alves Pereira

Nesta segunda-feira (20/02/2017), o governador da Bahia, Rui Costa chega a Eunápolis. Uma de suas ações no município será o ato oficial de alteração do nome do Colégio Monte Pascoal para Colégio Estadual Professor Jairo Alves Pereira, em cerimônia que acontecerá na sede do Colégio, às 10h, com a presença do prefeito Robério Oliveira, senador Otto Alencar e autoridades municipais.

Concedida através do Projeto de Lei Nº 21143/2015, do então deputado estadual Robério Oliveira, atual prefeito de Eunápolis, a alteração do nome da instituição de ensino para Colégio Estadual Professor Jairo Alves Pereira é uma justa homenagem a um dos maiores educadores da história do município.

De acordo com a diretora do NRE-27 (antigoDirec 8), professora Ozanir Dela Libera, a homenagem se faz justa pela importância do ilustre professor para a formação de tantos eunapolitanos. “O professor Jairo dedicou sua vida a educação. Fundou aquela escola e com muita alegria trabalhou nela até a sua aposentadoria. Deixou um grande legado para a educação da Bahia e agora terá seu nome marcado para sempre não só na história do Colégio como também em seus muros. É uma linda e justa homenagem do prefeito Robério ao querido professor”, concluiu Ozanir.