“Estou colado com Rui Costa”, declara novo presidente da Assembleia Legislativa da Bahia

“Estou colado com o governador”, declarou o novo presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado Ângelo Coronel, durante almoço realizado no gabinete do governador Rui Costa, pouco depois da cerimônia de posse, nesta quinta-feira (02/02/2017). Reiterando a parceria com o Governo do Estado, o novo presidente ainda afirmou que “com o passar do tempo, vai ser tão bom que Rui vai dizer que Coronel deveria ter sido presidente antes”, brincou durante almoço descontraído.

Coronel pediu a Rui o fortalecimento da orientação para que os secretários estaduais e presidentes de empresas colaborem com o trabalho da Assembleia. “Nós, deputados, fomos eleitos pelo povo, mas nem todos os secretários foram eleitos deputados. Entendemos que deve haver uma cooperação ainda maior”, afirmou Angêlo Coronel.

Para o governador, agora é o momento de fortalecer o trabalho e melhorar ainda mais o diálogo com as secretarias e órgãos do Estado. “Vamos trabalhar para que os projetos sejam construídos a quatro mãos. Eu tenho muito que agradecer a todos os deputados, mesmo aqueles que fazem oposição, pela compreensão de colocar sempre a Bahia em primeiro lugar. Tenho convicção que dialogaremos com independência, fazendo o melhor debate, e acelerando as votações que interessam ao povo da Bahia”, contou o Rui.

No almoço, além do novo presidente, foram recebidos os vice-presidentes Luiz Augusto, Carlos Geilson, Alex Lima e Manasses, além dos deputados Aderbal Caldas, Luciano Simões, Fabíola Mansur, Ivana Bastos, Antônio Henrique e Zé Neto. Participaram do almoço os secretários André Curvello e Josias Gomes, e o chefe de gabinete do governador, Cícero Monteiro.