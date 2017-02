Especializada em carnes suínas, frigorífico Saudali investe no mercado de Feira de Santana

A princesinha do Sertão é uma das grandes apostas do Saudali, o maior frigorífico especializado em suínos do país, para o ano de 2017. “Feira de Santana é uma cidade de grande importância para a economia baiana e uma praça maravilhosa a ser trabalhada pelo frigorífico. Queremos estar junto da comunidade sempre que possível e vamos iniciar as ações patrocinando o Roda de Boteco, festival que certamente levará muita diversão e sabor aos feirenses” comentou César Godoi, supervisor de marketing do frigorífico.

A especialidade do Saudali é a carne suína, o frigorífico conta com um mix de mais de 200 produtos que já estão à disposição dos moradores da cidade. “O frigorífico desenvolveu produtos para agradar a todos os tipos de paladares. Para a tradicional comida baiana criamos o kit sarapatel, para aqueles que buscam uma alimentação fit temos filés mignon, lembrando que o filé suíno possui menos calorias e mais proteína que um filé de frango, para pratos cheios de sabor existem cortes como picanha suína, para quem precisa de um aperitivo rápido, o filé defumado é uma ótima pedida. Também estaremos com os feirenses na hora do lanche já que possuímos um delicioso presunto. Enfim, viemos para ficar e para deixar o dia a dia das pessoas mais saboroso e prático” comentou César.

Sobre o Saudali

O Saudali surgiu no ano de 2000, hoje o empreendimento conta com uma área de 20.000 m construídos, abate diariamente cerca de 2.000 animais, emprega diretamente mais de 1000 pessoas, conta com uma das plantas mais modernas do país, e já opera em 20 estados brasileiros e possui o selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF) em suas instalações. Uma conquista que atesta a tecnologia de ponta e a elevada qualidade de sua produção.