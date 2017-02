Encontro vai reunir revendedores de combustíveis dos Estados da Bahia e de Pernambuco em Juazeiro

O X Ciclo de Encontros Regionais de Revendedores de Combustíveis da Bahia, promovido pelo Sindicombustíveis Bahia, inicia a programação de eventos com o Encontro de Juazeiro e Região, no dia 17 de fevereiro de 2017, no Grande Hotel de Juazeiro. O evento será realizado em parceria com o Sindicombustíveis Pernambuco e também terá a presença de revendedores de Petrolina. A expectativa é reunir cerca de 200 empresários e funcionários de postos de combustíveis, além de autoridades e políticos da região.

Representantes da ANP, SEFAZ e IBAMETRO, distribuidoras e fornecedores de serviços estão confirmados no Encontro de Juazeiro, onde os revendedores vão discutir sobre normas regulamentadoras do MTE, aspectos legais da revenda de combustíveis, entre outros temas. Os gerentes, chefes de pista e frentistas dos postos da região também serão treinados sobre abastecimento seguro. A programação de treinamento para colaboradores se inicia às 8h e as palestras para revendedores, às 13h30.

“Aguardamos os revendedores de Juazeiro e Petrolina para trocarmos experiências e informações importantes sobre o mercado de combustíveis na Bahia, em Pernambuco e no Brasil”, comentou o presidente do Sindicombustíveis Bahia, José Augusto Costa, acrescentando que outros encontros serão realizados este ano em Eunápolis, Itabuna, Jequié, Salvador, Alagoinhas e Teixeira de Freitas.

Agenda

Data: 17/02/2017 (sexta-feira)

Local: Grande Hotel de Juazeiro, na Rua Jose Petitinga, 466, bairro Santo Antônio.

Horário: Das 7h30 às 18h (Coquetel de encerramento)

Inscrições pelo sindicombustiveis@sindicombustiveis.com.br