Empresa Telear assumirá aeroporto de Feira de Santana

O deputado estadual e líder do governo, Zé Neto (PT), se reuniu com Eduardo Pessoa, diretor da Agência Estadual de Regulação de Serviços Púbicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), e Silvio Creczynski, representante da empresa Telear, que será a nova administradora do Aeroporto de Feira de Santana, para tratar de assuntos relacionados à nova gestão.

Durante a reunião foi discutido a necessidade de um Plano Diretor, que será realizado logo após as assinaturas de oficialização para que a empresa assuma em definitivo o controle do aeródromo feirense, dentre outros assuntos. Na oportunidade, também ficou definido que na próxima semana a Agerba marcará uma reunião com a empresa Azul com a presença do deputado Zé Neto e a Telear.

Na ocasião, o deputado comemorou o novo momento do Aeroporto de Feira. “É com muita alegria que vejo esse novo momento do Aeroporto. Inclusive já me coloquei à disposição da AGERBA e da empresa Telear, que possui uma expertise na área de administração, para que possamos fazer toda interlocução junto ao Governo, à Agência de Aviação Civil (ANAC) e à Azul – Linhas Aéreas, para fazer nosso Aeroporto decolar definitivamente”, disse.

O diretor da Agerba Eduardo Pessoa comentou o empenho do Governo para resolver as questões relacionadas ao Aeroporto. “Resolvendo essa questão da transferência da sociedade tenham certeza que o aeroporto voltará, porque nós estamos buscando resolver todo e qualquer empecilho que possa existir para que o aeroporto tenha sua operação normal. Vale salientar, que também estamos buscando aumentar os números de voos e criar novos voos para Feira”, afirmou

Entusiasmado com o novo projeto, o representante da Telear, Silvo Creczynski, defende a ideia que o Aeroporto é um importante equipamento para ampliar o desenvolvimento de qualquer região. Para ele, “progresso chega pelo Aeroporto”, finalizou.