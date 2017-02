Empresa Rosa garante a SMTT de Feira de Santana manutenção do serviço com qualidade, pontualidade e segurança

O secretário de Transportes e Trânsito de Feira de Santana, Pedro Boaventura, e o diretor da Rosa, Rodrigo Rosa, conversaram longamente sobre as providências que estão sendo tomadas para que a empresa volte a transportar passageiros na cidade, de acordo com o contrato em andamento.

Pedro Boaventura recebeu o executivo, em seu gabinete, na manhã desta quarta-feira, (08/02/2017). Foi informado por Rodrigo Rosa que as negociações com banco credor continuam e que os veículos, mesmo não sendo usados, continuam em Feira de Santana.

Eles também conversaram sobre as medidas administrativas que estão sendo tomadas pela Prefeitura de Feira de Santana, face ao problema. Disse que a empresa vai apresentar a defesa e toda a documentação será encaminhada à Procuradoria Geral do Município.

O executivo da Rosa afirmou que a empresa continua a negociação com o agente financeiro e que está focada em garantir o direito de ir e vir da população, com qualidade, pontualidade e segurança.

Os veículos que estão chegando e passando por vistoria pela SMTT, retornarão à cidade de origem logo depois dos acertos com o banco. Mas, de acordo com ele, se as partes não chegarem a um acordo, a empresa tem um plano para atender a demanda.

O diretor do Departamento de Transportes, Rodolfo Suzart, disse que todas as 50 linhas sob a responsabilidade da Rosa estão sendo atendidas normalmente.