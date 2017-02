Em vídeo, ex-presidente Lula comenta sobre a perseguição reacionária ao PT

O Partido dos Trabalhadores (PT) veiculou, na sexta-feira (17/02/2017), vídeo em que aborda o ataque reacionário das forças conservadoras de setores da política, mídia e do empresariado nacional, contra as realizações do partido, no período em que comandou a presidência da República, através dos governos Lula e Dilma Rousseff.

O vídeo é protagonizado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e inicia com a pergunta: você sabe por qual razão o PT é tão perseguido?

Na sequência, o ex-presidente Lula explica: “nos atacam por tudo que o PT fez de bom pelo País”.

Confira o vídeo