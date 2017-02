Em Queimadas, governador Rui Costa visita obras emergenciais de Sistema Integrado de Água

Nesta sexta-feira (24/02/2017), o governador Rui Costa segue para o município de Queimadas, na região do Sisal. A partir das 09h:30, Rui visita as obras emergenciais do Sistema Integrado de Abastecimento de Água.

Rui visita a obras emergenciais para assegurar continuidade do abastecimento de água nos dois municípios. Está sendo implantada estrutura de captação de água na barragem de Camandaroba, em Itiúba, e de uma nova adutora que levará a água até a estação de tratamento de Queimadas. Os investimentos são da ordem de R$ 3,4 milhões e a obra deve ser finalizada em até 45 dias.

A Embasa realizou intervenções para aumentar o nível da Barragem da Leste, cujo volume de água, que estava praticamente zerado, subiu para três metros, suficiente para manutenção do abastecimento até a conclusão das obras da nova captação.

Esse resultado foi possível com a liberação de 800 mil metros cúbicos de água da Barragem de Ponto Novo. As condições para represar a água se deram com a retirada de barramentos clandestinos e bombas de médio porte instaladas irregularmente ao longo do Rio Itapicuru.