Em pronunciamento na CMFS, prefeito José Ronaldo diz que “cada direção escolhida traz disposição de superar obstáculos, equacionar problemas e vencer as batalhas da crise econômica”

Na abertura dos trabalhos legislativos referente à 1ª etapa do 1º período da 18ª legislatura, ocorrida na manhã desta quarta-feira (15/02/2017), no plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, o prefeito José Ronaldo de Carvalho fez a leitura da mensagem governamental, destacando, entre outras coisas, a importância da convivência harmoniosa entre os poderes da União: Judiciário, Legislativo e Executivo; as obras, projetos, programas, e parcerias, além dos avanços e metas do Governo do Município para melhoria dos serviços públicos e, consequentemente, da qualidade de vida dos munícipes.

“Efetivamente, a ação de cada Poder objetiva o princípio ético do bem comum, a concepção jurídica do interesse público, proporcionando melhores condições de vida às pessoas, capacitando-as para o caminho da igualdade social, beneficiando a todos, à comunidade, ao povo, promovendo o bem-estar e a justiça social”, salientou.

Com relação à sua nova gestão de prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo declarou: “estamos começando um novo tempo, e cada momento é um novo começo, uma nova chance de construir o futuro, de preparar os caminhos do bem-estar e de melhores dias”.

Ele acrescentou: “confesso a todos vocês, graças ao nosso bom Deus, que a minha energia, a minha determinação e a minha vontade de realizações são as mesmas do primeiro, do segundo e do terceiro mandatos. Cada dia que passa, alimento novos caminhos, idealizo novos projetos e busco incansavelmente o encaminhamento de soluções para as demandas que se apresentam”.

O chefe do Executivo disse também que é motivo de alegria para o contribuinte, quando há investimentos no município. “Quando existem obras em toda a cidade: nos distritos, nos bairros próximos ou periféricos, na sede, nos logradouros públicos. São construções de praças, quadras de esporte, campos de futebol, postos de saúde, escolas municipais, creches, obras diversas, reformas, ampliações, pavimentação asfáltica e a paralelepípedo, drenagem de águas pluviais, redes coletoras”, enumerou.

Infraestrutura

O prefeito fez questão de ressaltar que, “durante o exercício de 2016, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, tivemos 241 obras, das quais 154 foram concluídas. 74 encontram-se em andamento, duas a serem iniciadas”.

Educação

No que concerne à educação, José Ronaldo informou que o ano de 2016 foi marcado pelo fortalecimento dos compromissos assumidos pelo Governo Municipal no ano de 2013, com cinco metas estabelecidas: “reorganizar e estruturar a Secretaria; estruturar as escolas (equipamentos, rede física, etc.); fortalecer a gestão escolar; acompanhar e dar suporte às escolas; melhorar o processo de ensino e aprendizagem das escolas e aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), um indicador de qualidade educacional, utilizado pelo Ministério da Educação para avaliar o desempenho das escolas brasileiras”.

Ele afirmou que a Secretaria Municipal de Educação atingiu um percentual superior a 90% das metas apresentadas no Planejamento de Gestão Estratégico. “Tanto a Secretaria Municipal de Educação quanto as 212 escolas municipais foram reorganizadas e melhor estruturadas, com pessoal distribuídos nas principais funções e setores”, garantiu.

Saúde

No campo da saúde, segundo o prefeito, “os números são, de fato, eloquentes em termos da evidente Gestão Plena do Sistema, cuja rede de assistência mantém o pacto celebrado pela vida, a defesa do SUS e a eficiência dos programas de gestão pelo Ministério da Saúde”.

O gestor da cidade salientou que os avanços alcançados na gestão da Secretaria Municipal da Saúde, nos anos de 2013 a 2016, estão relacionados ao planejamento, a ampliação e qualificação da rede de atenção, infraestrutura, informatização, financiamento, projetos em andamento, com novas perspectivas e desafios para 2017, priorizando o Sistema Único de Saúde e as necessidades da população feirense, dentro de um contexto de melhor desempenho e maior transparência.

Mobilidade urbana

Dentro do aspecto mobilidade urbana, o chefe do Executivo Municipal disse que o Governo do Município está criando novos parâmetros para Feira de Santana. “É certo que não se executa um grande e revolucionário projeto de uma noite para o dia, mas, em verdade, as obras do BRT, para proporcionar um melhor transporte público, e dos túneis em regiões que apresentam problemas crônicos de tráfego, vão impactar o futuro da nossa cidade”, afirmou.

Ele ressaltou que a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, juntamente com a sua Superintendência Municipal de Trânsito, tem empreendido medidas diversas, no sentido da inovação. “Estamos buscando uma maior eficiência das ações de fiscalização e vistorias; modernização dos terminais coletivos; ampliação dos corredores de tráfego exclusivos para o transporte público; implantação de sistema cicloviário em várias avenidas; sistema de informatização e adequação tecnológica aos transportes; mobilidade das pessoas com necessidades especiais, entre outras intervenções de interesse da coletividade”.

O prefeito pontuou ainda as ações, projetos, avanços e metas das demais Secretarias Municipais. “Cada setor da gestão municipal atua de modo integrado e cumpre um cronograma de ações, todas elas voltadas para atender as necessidades da nossa população”, garantiu José Ronaldo, lembrando que “cumprir as atribuições estabelecidas na Lei Orgânica do Município e nas leis do país, esse é o nosso dever. Esperamos contar, como sempre ocorreu, com a participação efetiva desta Egrégia Câmara Municipal, num sistema de colaboração mútua”.

Na oportunidade, o gestor da cidade destacou vários projetos do Executivo, “de interesse público”, que serão apreciados pelos os edis neste primeiro semestre de 2017 e, em seguida, anunciou que o vereador José Carneiro (PSDB) continua como líder do governo na Câmara e que o vereador Carlito do Peixe (DEM) passará a ser o vice-líder, em substituição ao edil Marcos Lima (PRP), que atualmente é 2º vice-presidente da Mesa Diretora da Casa da Cidadania.

O chefe do Executivo Municipal finalizou sua explanação agradecendo presença de todos e reafirmando os seus propósitos em trabalhar de forma determinada pelo progresso de Feira de Santana.

“Esta é a mais nobre e a mais determinada de minhas convicções como homem público: responder de forma firme e objetiva a todos os compromissos que fiz com o cidadão de Feira de Santana, este a quem eu devo tantas vitórias extraordinárias, e a quem tenho que procurar corresponder, de todas as formas possíveis e, sobretudo, com a proteção de Deus”, fundou.

A sessão foi prestigiada pelos vereadores, secretários municipais, vice-prefeito e demais autoridades políticas, além de representantes da sociedade civil, profissionais da imprensa e pessoas da comunidade, que lotaram o plenário e as galerias da Câmara.

Além do presidente do Legislativo feirense, Reinaldo Miranda – Ronny (PHS), a mesa de honra foi composta pelo prefeito José Ronaldo; deputado federal Antonio Lázaro (PSC); deputado estadual Carlos Geilson (PSDB); vereador e 1º vice-presidente da Casa, Ewerton Carneiro – Ton (PEN); vereadora e 1ª secretária da Casa, Gerusa Sampaio (DEM); e o procurador do Município, Cleudson Almeida.

Baixe

Mensagem proferida pelo Prefeito José Ronaldo durante abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Feira de Santana