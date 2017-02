Em novo formato, Jornada Pedagógica 2017 do Município Feira de Santana aborda planejamento pedagógico

“Organização do trabalho pedagógico: do planejamento à prática” é o tema do novo formato da Jornada Pedagógica, programada pela Secretaria Municipal de Educação para 2017. Este ano, a programação do evento será realizada em 11 polos distribuídos por toda a cidade e em outros 8 polos, nos distritos. Cada polo vai receber um grupo de professores oriundos de uma região específica da cidade, conforme a localização da escola onde o educador atua.

A jornada acontecerá nos dias 2 e 3 de março de 2017. Em 2016, a Seduc lançou o projeto Escolas em Rede. A ação dividiu as escolas municipais em polos de acordo com a região de localização de cada uma. Explorando os eixos gestão, aprendizagem e manutenção, a Secretaria de Educação conseguiu identificar, atender e sanar algumas das necessidades específicas de cada região, como, por exemplo, as escolas localizadas no campo.

“A experiência com o projeto Escolas em Rede foi muito proveitosa. Pensando nisso, queremos aplicar o mesmo conceito na Jornada Pedagógica para realizarmos um trabalho de reflexão mais próximo dos nossos professores. Desta forma, queremos acompanhar de perto o trabalho dos educadores e dar orientações para o novo ano letivo, importantes principalmente no campo da aprendizagem”, explica Jozelia Araujo Oliveira, diretora do Departamento de Ensino da Seduc.

A programação será dividida em dois dias. No dia 2 de março, mediadores da equipe técnica da Seduc farão formações em cada polo e distrito. No dia 3, a jornada acontece em cada uma das escolas municipais, com a programação desenvolvida e preparada pelas equipes gestoras.

Outra mudança na Jornada Pedagógica é que os coordenadores responsáveis pelas formações no primeiro dia do evento acompanharão as atividades desenvolvidas pelas escolas ao longo do ano. É a forma encontrada pela Secretaria de Educação para não somente identificar as necessidades, como também acompanhá-las ao longo do desenvolvimento das atividades pedagógicas.

“Este ano teremos demandas diferentes nas escolas, como a divisão das unidades em trimestres. Com este novo formato de Jornada Pedagógica, a Seduc não só informa às escolas aspectos práticos do trabalho pedagógico, como pode ainda oferecer um suporte personalizado e moldado para as prioridades de cada escola que, por sua vez, tem características únicas”, avalia a secretária de Educação, Jayana Ribeiro.