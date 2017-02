Em Licínio de Almeida, governador Rui Costa visita escola com melhor Ideb da Bahia

Em visita ao município de Licínio de Almeida, no sudoeste, neste sábado (04/02/2017), o governador Rui Costa conheceu a Escola Pingo de Gente, unidade com o melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da Bahia nos últimos três anos de avaliação do Ministério da Educação. Na visita, Rui conversou com a comunidade escolar e assistiu a apresentações culturais dos estudantes. Esta é a 222ª instituição de ensino visitada por ele ao longo de 237 viagens ao interior.

Fundada em 1979, a escola municipal tem mais de 500 alunos matriculados na educação infantil e no ensino fundamental I e II. “A transformação na educação acontece pela participação de todos. Ao longo desses dois anos, ouvi pleitos dos professores e alunos e trabalhei muito para que essas transformações fossem aceleradas. Agora estamos remanejando 600 professores para que 100% das escolas da Bahia tenham coordenadores pedagógicos a partir do início do ano letivo. Também vamos investir R$ 90 milhões na recuperação e na manutenção dos nossos prédios escolares”, afirmou o governador.

A série de visitas a escolas é um compromisso assumido por Rui desde o início da gestão. O objetivo do governo estadual é envolver professores, estudantes, famílias, poder público e iniciativa privada para melhorar o ensino gratuito na Bahia, como preconiza o programa Educar para Transformar – Um Pacto pela Educação.