Em discurso de posse, presidente da UPB Eures Ribeiro defende derrubada do veto do ISS

Em cerimônia realizada na noite desta quinta-feira (16/02/2017), no auditório Prefeito Lomanto Junior, tomou posse o presidente eleito para a gestão 2017-2018, da União dos Municípios da Bahia – UPB. Quem assumiu a presidência foi o prefeito do município de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro. Na oportunidade também foram empossados a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e Conselho Consultivo da UPB.

Em seu discurso de posse Eures Ribeiro agradeceu aos prefeitos que o elegeram presidente da UPB e destacou o trabalho desenvolvido ao longo de dois mandatos, em que Maria Quitéria esteve a frente da instituição. “A simples possibilidade de realizar o sonho é que torna a vida interessante”, com essa frase do escritor Paulo Coelho, Eures deu início ao seu pronunciamento.

O presidente ainda fez questão de destacar o compromisso com a soma de esforços entre os gestores municipais na busca constante pelo desenvolvimento regional. “É juntamente com os prefeitos da nossa associação e com muita determinação que iremos honrar este cargo e trabalhar com responsabilidade, imbuídos em dar solução aos nossos problemas que, na maioria das vezes, são gargalos comuns entre nossas cidades. Esperamos grandes transformações e uma atenção maior para região com a chance de fazer chegar a voz dos nossos municípios às esferas estadual e federal”, concluiu.

“Precisamos de uma redistribuição do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Alterar o local da cobrança do ISS do Município dos prestadores de serviços sede da administradora de cartões, da arrendadora mercantil ou da administradora de planos de saúde, para o dos tomadores desses serviços”, defendeu.

“Devemos dialogar com a Coelba com relação a taxa de iluminação pública que é recolhida e não repassada aos municípios. As prefeituras estão sendo lesadas. Temos um imposto municipal mas não cai nas contas das prefeituras e sim da Coelba. E a UPB vai comprar essa briga, não vamos mais aceitar esta situação, que é uma apropriação indevida. Precisamos de uma nova formula de regulação e pactuação para a saúde no estado”, disse.

Já Maria Quitéria, que deixa a presidência da UPB, após dois mandatos consecutivos, muito emocionada, ressaltou o compromisso de continuidade participativa na Casa dos Prefeitos. A primeira mulher a liderar a instituição com 50 anos de história, falou sobre a implementação do conselho consultivo da UPB, formado pelos presidentes das associações e consórcios intermunicipais.

Com o governador Rui Costa restabeleceu uma agenda positiva, apoiou e fortaleceu os consórcios intermunicipais, mobilizou gestores em prol das causas municipalistas, realizou seminários e encontros com pautas prioritárias, cursos de capacitação e buscou parcerias para consolidar projetos e abordagens. “Foram quatros anos ricos em lutas e experiências”, confessou. “Quero dizer aos colegas prefeitos que a soma de esforços da Bahia junto à UPB continua afinal é juntos que daremos as melhores soluções aos nossos problemas”, disse.

No final foram entregues placas de Honra ao Mérito ao Governador Rui Costa e ao Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto, presidente do TCM.

Em seu pronunciamento, o governador Rui Costa disse que a UPB “está com muita sorte porque sai uma excepcional gestora, política e guerreira e entra um iluminado prefeito, que foi reeleito com 78% dos votos, expressivo e simbólico. Isso mostra sua condição à frente de Bom Jesus da Lapa”. Falou da importância da ferramenta que é o consórcio. “Somos ricos em potencial e pobre em arrecadação e precisamos do consórcio para entregar serviço público de qualidade ao povo. Podem contar comigo na luta e parceria naquilo que construiremos juntos”.

A solenidade de posse reuniu diversas autoridades, entre elas o governador da Bahia, Rui Costa; o vice-governador João Leão; presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) Conselheiro Inaldo da Paixão; presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA), Conselheiro Francisco Netto; presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ângelo Coronel; os senadores Otto Alencar e Lídice da Mata; o defensor público Clériston Cavalcante de Macêdo; deputados estaduais e federais, secretários estaduais; e municipalistas de um modo geral.

UPB – União dos Municípios da Bahia – 2017-2018

DIRETORIA

Presidente: Eures Ribeiro Pereira – Prefeito de Bom Jesus da Lapa

Vice-Presidente Institucional – Giuliano de Andrade Martinelli – Prefeito de Jaguaquara

Vice-Presidente Administrativo – Antônio Carvalho da Silva Neto – Prefeito de Araci

1º Secretário – Rogério dos Santos Costa – Prefeito de Santo Estevão

2º Secretário – Marcus Paulo Alcântara Bonfim – Prefeito de Juazeiro

1º Tesoureiro – Marco Aurélio dos Santos Cardoso – Prefeito de Santana

2º Tesoureiro – José Henrique Silva Tigre – Prefeito de Belo Campo

CONSELHO FISCAL

Conselheiro Titular – Leonardo Coelho Brito – Prefeito de Alcobaça

Conselheiro Titular – Ricardo Almeida Nunes da Silva – Prefeito de Cícero Dantas

Conselheiro Titular – Maria das Graças Trindade Leal – Prefeita de Araçás

Conselheiro Titular – José Ricardo Leal Requião – Prefeito de Miguel Calmon

Conselheiro Titular – Clovis Roberto Almeida de Souza – Prefeito de Canavieiras

Conselheiro Suplente – Marlylda Barbuda dos Santos – Prefeita de Itaparica

Conselheiro Suplente – Ricardo dos Anjos Mascarenhas – Prefeita de Itaberaba

Conselheiro Suplente – Elaine Pontes de Oliveira – Prefeita de Candido Sales

Conselheiro Suplente – Simeia Queiroz de Souza Felix – Prefeita de Ubatã

Conselheiro Suplente – Adenilton dos Santos Meira – Prefeito de Marcionílio Souza