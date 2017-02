Durval Lelys anuncia novidades para o verão e carnaval 2017

Com a proximidade da maior festa de rua do planeta, Durval Lelys tem contado com uma agenda intensa de shows. O artista baiano garantiu a animação dos fãs em cidades, como São Paulo e Goiânia, além de Trancoso, sul da Bahia.

O músico traz ainda seu mais recente projeto, o CD Mil Sorrisos e aposta no novo hit “O Verão Chegou” para animar o Verão e “Mil Sorrisos”, para a folia de momo.

Celebrando mais de 30 anos de sucesso, – três deles dedicados a sua carreira solo, – o cantor e compositor aposta nesse projeto, tanto para este Verão quanto para o Carnaval de 2017.

“Esse trabalho foi pensado e produzido com muito carinho para todos os meus fãs. Neste álbum há músicas inéditas e é o segundo título da minha discografia solo. Ele foi gravado no estilo do anterior Meu verão (2014) e conta com a participação do meu amigo Marcio Victor, na faixa O verão chegou, de nossa autoria. Além disso, traz músicas, como Mil Sorrisos (parceria com Alexandre Peixe), Amor pirata, Barraca de praia, Bronzeador, De volta pra farra, Mais um lance, Trancoso e Vem pra Bahia. Tem tudo para ser um sucesso neste Verão”, afirma Durval Lelys.

Além disso, os bloquinhos têm agradado novamente diversos públicos pelo país e, seguindo essa tendência, o artista também está fazendo parte desse movimento, resgatando esse modelo de festa que conquistou o Brasil. Exemplo disso foi o sucesso do evento Blokinho, realizado em São Paulo no dia 18 de fevereiro.

Me Abraça

E por falar em folia momesca, Durvalino irá agitar, com toda sua irreverência, os foliões do Me Abraça no circuito Barra-Ondina (Dodô) por mais um ano. Considerado um dos blocos mais tradicionais e disputados durante o Carnaval, o Me Abraça tem proporcionado momentos inesquecíveis e muita animação aos baianos e turistas. Como prova disso, logo após seu lançamento, em outubro de 2001, os abadás do bloco, cujos foliões são 90% turistas, se esgotaram.

“Eu sempre quis carnavalizar o Brasil, como bem dizia e me ensinou o mestre Osmar Macedo. O Asa de Águia foi importante para a exportação do Carnaval para outros estados. Nós fomos os pioneiros nos Carnavais fora de época do Brasil e em levar os carnavais de rua para todo o país. Para nós, esta foi a maior contribuição. O nosso trabalho atualmente proporciona uma continuidade do Asa”, ressalta Durval Lelys.

O artista lidera, no famoso Trio Dragão, três dias de festa no circuito Barra-Ondina, no domingo, na segunda e terça-feira; 26, 27 e 28 de fevereiro de 2017.

O Trio Dragão possui 34 metros de comprimento, 6 metros de altura, 5 metros de largura e dois andares. Com plotagem desenvolvida pelo próprio Durval Lelys, o maior trio do planeta transformou-se em um enorme dragão dourado. Além disso, também utiliza o combustível Euro 5, ecologicamente correto.

Personagens, figurinos e coreografias

Sempre criativo e irreverente, Durval Lelys desenvolveu um lado teatral, criando personagens marcantes ao longo da sua carreira artística que encantaram e surpreenderam seu público. O primeiro foi o “Deputado das Praias”, e na sequência sugiram “O pastor Don Duriel”, com a música “Xô Satanás”, o “Bad Boy”, “Nero”, com a música “Dança da Manivela”, “Conde Draculino”, com a canção “Dança do Vampiro”, além de “Homem Cibernético”, “Salvador Dalino”, “David Coperlino”, “Gancholino”, dentre outros.

Referência no cenário musical por mesclar diferentes ritmos com o axé, Durvalino também conquistou o público com suas coreografias inusitadas e figurinos impecáveis.