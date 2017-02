Durante outorga da Comenda 2 de julho, governador Rui Costa destaca perfil humanitário de João Leão

Em uma quebra de protocolo, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Angelo Coronel (PSD), concedeu ontem a palavra ao governador Rui Costa e aos senadores Otto Alencar (PSD) e Roberto Muniz (PP), na sessão especial que homenageou o vice-governador João Leão com a Comenda 2 de Julho. Descontraído, Rui Costa lembrou episódios inusitados e alegres da campanha eleitoral de 2014 e confirmou o entrosamento que tem com Leão. “Estamos em sintonia muito grande”, tenho nele “um irmão mais velho”, disse o governador, comparando este entendimento com a “telepatia”. “Nos complementamos”, declarou, enaltecendo o espírito “alegre e expansivo” do vice-governador.

João Leão é “feliz em realizar ajudando os outros”, atestou o governador, elogiando a administração da Bahia que, segundo ele, vem fazendo o povo sentir “orgulho de ser baiano”. E, assim como João Leão, disse que este orgulho se dá “pelo conjunto da obra” e ao se comparar a Bahia a outros Estados que não têm sido capazes de enfrentar a crise financeira que domina o país. “Não estamos materializando 200% do que prometemos, mas o Estado está de pé”, afirmou o governador, declaradamente satisfeito ao ver a Bahia despontar dentre os Estados que mais cumpriram promessas de campanha.

APOIO

“Os sonhos serão materializados em breve”, anunciou Rui Costa, que reafirmou princípios pessoais como a crença de que “a construção se dá pelo conjunto de pessoas”, pelo trabalho também “do vice-governador, dos senadores, do povo. Cada um com seu esforço e em sua área”. Ao homenageado, Rui Costa desejou que “continue contagiando nossos corações”, com o otimismo e alegria destacados também pelo senador Roberto Muniz. Segundo ele, Leão “é movido pela paixão, pela alegria, pela vontade de fazer”.

E uma coisa que caracteriza João Leão, disse, é que “ele está sempre disponível”, além de “ser um visionário”, por possuir “capacidade de leitura como poucos”. O vice-governador, por exemplo, afirmava que a sua chapa seria vencedora nas eleições de 2014 quando pesquisas apontavam o contrário. Assim foi também quando decidiu candidatar-se a deputado federal enquanto amigos e correligionários apontavam o Legislativo estadual como o mais viável. Leão se elegeu e cumpriu cinco mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados. Ele também dizia que ainda governaria a Bahia. “ E hoje é governador com Rui”, afirmou. João Leão “honra a Bahia e os amigos”, declarou Muniz.

Opinião partilhada pelo também senador Otto Alencar, que se declara feliz por ver “essa lealdade, essa colaboração” de Leão com o governo. Ex-vice-governador, Alencar opinou que esta é uma função que exige abnegação, porque o “vice manda muito e ninguém obedece”. Elogiou o caráter de João Leão, que cumpre os compromissos assumidos “e paga a palavra empenhada”. A concessão da Comenda Dois de Julho foi, portanto, “uma homenagem justa” e a Assembleia Legislativa não deu a ele” nada que não mereça”. “ A Casa do povo homenageia o homem do povo”, disse Otto, que empenhou a Rui Costa a continuidade do seu apoio, inclusive na eleição de 2018. Porque há “só um candidato declarado: Rui Costa”.