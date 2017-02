Discurso do deputado Targino Machado cobrando julgamento de ex-presidentes do TJBA pelo CNJ é destacado pelo Bocão News e Política Livre

O deputado Targino Machado (PSB/BA) cobrou na segunda-feira (13/02/2017), em discurso proferido no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) julgue o processo administrativo em que configuram como réus os ex-presidentes do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) Mário Alberto Simões Hirs e Telma Laura Silva Britto.

Os sites de notícias Política Livre e Bocão News destacaram o pronunciamento do parlamentar, questionado o CNJ quanto a morosidade e postergação do julgamento dos desembargadores.

Na avaliação de juristas, a mudança injustificada do processo administrativo da pauta de nº 50 para o nº 60 depõe contra a gestão da presidente do CNJ, ministra Cármen Lúcia. Eles inferem que a não conclusão do julgamento constrange a magistratura baiana e os próprios desembargadores, além de comprometer a imagem do Poder Judiciário junto a população.

O Jornal Grande Bahia tem acompanhado o caso e publicado diversas reportagens sobre o processo administrativo. A mais recente reportagem foi veiculada no domingo (12), com título ‘Morosidade do CNJ em julgar processo administrativo disciplinar envolvendo ex-presidentes do Tribunal de Justiça da Bahia Mário Alberto Simões Hirs e Telma Laura Silva Britto pode levar caso à prescrição’.

A matéria do Grande Bahia, em síntese, relata que os desembargadores Mário Hirs e Telma Britto atuaram para inflar, segundo relatório do CNJ, em R$ 448 milhões os valores de precatórios (dívidas do poder público reconhecidas pela Justiça), em desfavor do Estado e favorecendo particulares. O processo administrativo teve início em 2013.

Leia +

Tribunal de Justiça da Bahia é suspeito de pagar indevidamente R$ 448 milhões em precatórios

Presidente do TJBA, Eserval Rocha cumpre determinação do CNJ e instaura sindicância para apurar responsabilidades dos desembargadores Mário Hirs e Telma Britto no caso SOTPLAN

Desembargadores do TJBA Mário Alberto Hirs e Telma Britto vão responder a processos disciplinares por má gestão em precatórios

Morosidade do CNJ em julgar processo administrativo disciplinar envolvendo ex-presidentes do Tribunal de Justiça da Bahia Mário Alberto Simões Hirs e Telma Laura Silva Britto pode levar caso à prescrição