Devido a obras do BRT de Feira de Santana, pista de rolamento da Avenida Sampaio ficará mais estreita

As obras de infraestrutura urbana para implantação do Sistema BRT em Feira de Santana entram em nova etapa a partir desta semana. Na próxima quarta-feira, (22/02/2017), serão iniciadas as obras do Túnel Linner na Avenida Sampaio com a construção do primeiro PV (poço de visita) em frente ao Posto de Combustível na entrada da Rua Vasco Filho. Devido a estes serviços será liberado o tráfego somente em um dos lados da via, do cruzamento da rua Comandante Almiro até a rua Aristides Novis.

Na Avenida Sampaio serão construídos 13 PVs, da entrada da avenida Senhor dos Passos até a entrada da Rua Juracy Magalhães Jr. Os dois primeiros serão construídos em frente ao Posto de Combustível, e próximo ao cruzamento com a Comandante Almiro.

O Túnel Linner tem como objetivo drenar as águas das chuvas, evitando o acúmulo nas duas trincheiras (tanto o Túnel Divaldo Franco, na avenida Maria Quitéria, como o que está em construção na av. João Durval), bem como a drenagem das águas das ruas no período chuvoso. O secretário de Gestão e Convênios, Ozeny Moraes, explica que as adequações no trânsito em decorrência das obras foram discutidas em reunião com a Superintendência Municipal de Trânsito, Secretaria de Transportes e Trânsito, e Secretaria de Planejamento.