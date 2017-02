Deputados estaduais instalam Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa da Bahia

Os deputados estaduais instalaram, na manhã desta terça-feira (14/02/2017), as comissões permanentes da Assembleia Legislativa da Bahia. As comissões têm a finalidade de deliberar sobre as proposições dentro de seus campos temáticos e de fiscalizar os atos do Poder Público. Ao todo, foram instaladas oito comissões: Agricultura, Constituição e Justiça, Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Mulher, Educação e Cultura, e Defesa do Consumidor. As comissões de Infraestrutura e de Finanças e Orçamento foram instaladas anteriormente, totalizando 10 comissões.

O deputado estadual e líder do governo, Zé Neto (PT), acompanhou a instalação das comissões. “Quero saudar a todas as deputadas e deputados de Governo e Oposição, especialmente ao líder da oposição, deputado Leur Lomanto Jr., pela contribuição no processo de formação das comissões, que conseguiu em três dias, prazo recorde, fazer todas as escolhas das comissões. Hoje, pela manhã, conseguimos outra proeza, instalar todas as comissões temáticas da casa, uma vitória do Legislativo Baiano. Portanto, desejo que essa harmonia permaneça pautando nossos caminhos como aconteceu nesse começo de legislatura”, afirmou o deputado.

Confira a formação das comissões

Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle

Presidente: deputado Marcelo Nilo

Vice-Presidente: deputado Luciano Ribeiro

Comissão de Constituição e Justiça

Presidente: deputado Joseildo Ramos

Vice-Presidente: deputado Luciano Ribeiro

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviços

Presidente: deputada Fabiola Mansur

Vice-Presidente: deputado Heber Santana

Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública

Presidente: deputado Marcelino Galo

Vice-Presidente: deputado Soldado Prisco

Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos

Presidente: deputado Fábio Solto

Vice-Presidente: deputado Marcelino Galo

Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo

Presidente: deputado Hildécio Meireles

Vice-Presidente: deputada Ângela Sousa

Comissão de Saúde e Saneamento

Presidente: deputado Alex da Piatã

Vice-Presidente: deputado Alan Sanches

Comissão de Agricultura e Política Rural

Presidente: deputado Eduardo Sales

Vice-Presidente: deputado Heber Santana

Comissão de Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho

Presidente: deputado Soldado Prisco

Vice-Presidente: deputado Bira Coroa

Comissão da Mulher

Presidente: deputada Luiza Maia

Vice-Presidente: deputada Mirela Macedo