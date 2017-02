Deputado Targino Machado destaca citação da revista Veja em que presidente do Senado é apontado como um dos envolvidos no Caso Lava Jato

Em pronunciamento realizado nesta segunda-feira (20/02/2017), no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), o deputado Targino Machado destacou reportagem da revista Veja, com título ‘O senhor de muitos destinos’, e subtítulo ‘Está nas mãos de Edson Fachin, o novo relator da Lava-Jato, o futuro de um presidente da República, de quatro ex-presidentes, dos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e de mais duas centenas de políticos’.

Na sequência, o parlamentar realizou leitura de trecho da reportagem da revista Veja:

— Por ampla maioria, Eunício Oliveira (PMDB/CE), acusado por um delator de receber propina da Odebrecht, foi eleito presidente do Congresso Nacional. Anunciado o resultado, ele caminhou até a Mesa Diretora, ladeado pelos senadores Fernando Collor (PTC/AL) e Romero Jucá (PMDB/PE), ambos investigados pela Lava Jato.

Ao concluir a leitura, em tom de incredulidade e indignação, Targino Machado lembrou que de “paraíso dos velhinhos, o Senado Federal se tornou o paraíso dos desonestos”.

