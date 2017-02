Deputado Targino Machado critica postura do presidente da ALBA e lamenta ataques de Ângelo Coronel ao Poder Legislativo

O deputado estadual Targino Machado (PPS), em pronunciamento no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), realizado nesta quarta-feira (08/02/2017), demonstrou repúdio em relação às declarações do novo presidente do Poder Legislativo, deputado Ângelo Coronel (PSD).

O parlamentar comentou entrevista concedida pelo presidente da ALBA, pulicada no jornal Tribuna da Bahia, com o título ‘Vamos cortar gordura, diz Ângelo Coronel’. Em resposta Targino Machado provocou: “se tiver gordura na Casa, tem que apontar. Ele precisa apontar. Imputação genérica faz mal”, posicionando-se contra os ataques de Coronel sobre a recém-conclusa gestão de Marcelo Nilo (PSL).

Targino Machado também analisou matéria publicada pelo jornal A Tarde, com título ‘Por enquanto, Coronel está caçando fantasmas’. De acordo com o parlamentar, o novo presidente está se comportando de forma irresponsável. “Coronel não está à altura da patente que ostenta. Ele tem que voltar para soldado raso para aprender. Ele é o presidente do Legislativo. Não contou com meu voto, mas precisa se comportar como um magistrado dessa Casa, se compenetrar e tomar juízo. Aqui não é lugar de malandro e estou aqui para defender essa Casa. Já que ele sabe quem são os fantasmas, tenha a altivez, a coragem e a envergadura moral para vir para a tribuna e apontar”, enfatizou.

Confira vídeo com pronunciamento do deputado Targino Machado