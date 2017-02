Deputado Targino Machado critica discurso do presidente da ALBA

Em discurso proferido no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), nesta terça-feira (07/02/2017), o deputado Targino Machado (PPS/BA) criticou duramente o início da gestão de Ângelo Coronel (PSD), presidente do Poder Legislativo Estadual.

Na avaliação do deputado Targino Machado, os pronunciamentos e entrevistas do presidente da ALBA induzem, erroneamente, ao entendimento de que a gestão passada, de Marcelo Nilo (PSL), preencheu os cargos e confiança do parlamento de forma indevida. Para Targino, o que se observa é que a gestão de Ângelo Coronel apenas substitui determinadas pessoas, com a troca pontual de cargos, e infere que é necessário respeitar a história do parlamento baiano.

Cortesia

Observa-se que as críticas proferidas foram endereçadas ao presidente da Alba, mas, em um gesto de cortesia, o nome de Ângelo Coronel não foi citado diretamente por Targino Machado.

