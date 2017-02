Deputado Leur Lomanto Junior comenta resultado da eleição na ALBA

O líder da Bancada de Oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), deputado estadual Leur Lomanto Jr. (PMDB), disse que o governador Rui Costa (PT) repetiu as velhas promessas feitas pelo próprio e pelo seu antecessor o ex-governador Jaques Wagner (PT), nos últimos dez anos, durante a leitura da mensagem de reabertura dos trabalhos legislativos. “Depois de conseguir uma derrota tamanho G no processo de sucessão da Mesa Diretora da Assembleia, o governador prometeu a população baiana, em pronunciamento, no Parlamento, as mesmas obras que há muito tempo vêm sendo asseguradas, apenas em discursos de palanque. O governador esqueceu que está comandando o estado há dez anos”, criticou

Segundo o parlamentar, investimentos que já deveriam ter sido concretizados, a exemplo da Fiol, do novo Centro de Convenções foram mais uma vez citados pelo gestor petista. “O governador citou a infraestrutura e o turismo, mas temos notado muito descaso, principalmente no interior do estado, onde lugares com atrativos turísticos padecem de intervenções governamentais e muitas estradas estão esburacadas. Em Salvador o turismo sofre ainda com a falta do Centro de Convenções, que teve parte desabada por falta de prevenção. Ele falou também da Baía de Todos os Santos como uma das mais belas do mundo, mas seu governo e do seu antecessor nada fizeram para revitalização e para melhoria da infraestrutura da Ilha de Itaparica, por exemplo. Esqueceram até mesmo da Ponte Salvador-Itaparica que até o momento segue apenas no papel”, disparou.

Lomanto Jr. também condenou a ausência de propostas “consistentes” que ajudem a resolver a problemática da violência e as carências no sistema de saúde. O deputado frisou que o governador citou avanços na saúde, mas ele lembra que milhares de pacientes, infelizmente ainda são colocados em uma fila que leva meses e até mesmo anos para conseguir um procedimento médico. O peemedebista também mencionou que os números da criminalidade colocam a Bahia ainda entre um dos estados mais violentos do país. “Esses dramas não estão presentes no discurso do governador, mas infelizmente é a realidade vivida diariamente por milhares de baianos”, lamentou.