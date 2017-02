Deputado Carlos Geilson apela por celeridade nas investigações do desaparecimento da garota Gabrielly

O desaparecimento da menina Gabrielly Gomes Santana, de Feira de Santana, foi alvo de apelo do deputado estadual Carlos Geilson (PSDB) na tarde desta terça-feira (07/02/2017), na Assembleia Legislativa da Bahia. Gabrielly, de 7 anos, desapareceu na manhã do dia 21 de janeiro, quando brincava na porta da casa da avó, no residencial Solar da Princesa IV, no bairro Gabriela, em Feira.

O parlamentar feirense apelou ao Secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, que cobre celeridade nas investigações. “Sabemos que a polícia está envolvida no caso, mas queremos algo mais, queremos um empenho e dedicação maior, pois este não pode ficar entre os casos insolúveis. Raptaram a criança e nenhum contato foi feito até hoje, Feira de Santana está consternada e clama por uma resposta”, frisou.

Geilson ressaltou que como aconteceu com Gabrielly, pode acontecer com outras crianças, com outras famílias. “Já faz 17 dias que esta garotinha está sumida, eu peço ao secretário que entre em contato com a delegacia territorial de Feira, para saber como andam as investigações a respeito desse desaparecimento. Não temos nenhuma notícia do paradeiro ou uma pista sequer”, apelou.

A mãe da criança, a babá Jeisa Gomes, 30 anos, registrou o desaparecimento na polícia no mesmo dia. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia Territorial em parceria com a Coordenadoria.