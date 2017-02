Deputado Bobô parabeniza governador Rui Costa pelo êxito da gestão

O deputado estadual Raimundo Nonato Tavares da Silva (Bobô, PCdoB) apresentou na Assembleia Legislativa moção de aplauso ao governador Rui Costa pelo fato de a Bahia ter alcançado o segundo lugar no ranking dos investimentos públicos em 2016. O estado ficou atrás apenas de São Paulo, cujo orçamento é cinco vezes maior.

Segundo o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconf), da Secretaria do Tesouro Nacional, o governo baiano aplicou R$ 3,2 bilhões em obras e ações de infraestrutura e desenvolvimento social, na capital e no interior. São Paulo investiu R$ 8,3 bilhões. “Trata-se de um feito de grande relevância diante de um cenário econômico difícil, mostrando a capacidade política e administrativa do chefe do Executivo baiano”, afirmou o parlamentar.

Ainda de acordo com o estudo, os valores aplicados entre 2015 e 2016 possibilitaram o nosso governo a aportar a cifra de R$ 5,5 bilhões, sendo destaque junto os estados São Paulo e Minas Gerais, os três únicos a ultrapassarem a casa dos R$ 5 bilhões investidos. Nos dois últimos anos, o esforço da Bahia também ganhou destaque no que se refere à evolução dos recursos investidos: segundo melhor desempenho entre os maiores estados, sendo superado apenas pelo Paraná. A política adotada pelo governo neste momento de crise econômica conseguiu fazer crescer o investimento em 45,04%.

Para Bobô, o mais importante é ver que o esforço e a determinação do governador e sua equipe garantiram obras e iniciativas por toda a Bahia, melhorando a infraestrutura, assegurando desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda, além de promover mais inclusão social para os baianos.

O comunista lembrou que a gestão de Rui Costa dá seguimento e finaliza grandes obras deixadas pelo então governador Jaques Wagner, além de implementar novas ações, como o Metrô ; novas vias, como a Linha Azul; contenção de Encostas em Salvador; HGE 2 e Hospital da Mulher; construção e a recuperação de estradas no interior; hospitais da Chapada e do Cacau, além da construção de policlínicas e escolas.