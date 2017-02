Deputado Bira Corôa classifica como absurda a indicação de Alexandre de Moraes para o STF

Ao utilizar a tribuna da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (07/02/2017), o deputado Bira Corôa classificou como absurda a indicação do então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para a vaga deixada com a morte de Teori Zavascki. “As medidas desse governo golpista do temer mostra a cada dia que não tem capacidade nem autonomia para gerir o Brasil. Como se não bastasse a farsa para chegar ao poder, indica agora um representante do crime organizado para a mais alta corte.

O então ministro não conseguiu dar resposta em sua antiga pasta e o presidente encontrou uma forma de substituí-lo sem ofender o PSDB, partido que financiou o golpe contra a democracia”, disse o parlamentar. Corôa ressaltou ainda a necessidade de eleições diretas para que o Brasil retome, de fato, o crescimento e o processo de conquistas.