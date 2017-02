Deptuado Ronaldo Carletto comemora suspensão de importação de café

Após muita discussão, o Governo Federal suspendeu o processo para liberação de importação do café robusta. O deputado federal Ronaldo Carletto (PP), que desde o início posicionou-se contra a atitude de importar o produto, comemorou a decisão do presidente Michel Temer (PMDB).

“Participei de reunião com a Frente Parlamentar do Café e representantes do Governo Federal e foi com muita alegria que recebemos a notícia de que a liberação para importação foi suspensa. Todo nosso esforço valeu a pena. Agradeço ao governo pela sensibilidade e por agir em prol da cafeicultura brasileira. Essa importação iria desarrumar o setor produtivo e afetar a qualidade do café, que precisa de fiscalização rigorosa. Além disso, colocaria em risco o patrimônio genético nacional, construído há anos. Precisamos valorizar a cafeicultura do nosso país, o produtor rural e o campo”, ressaltou.